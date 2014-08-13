芝加哥期市：小麦期货连跌第五日，因技术性卖盘和全球供应增加

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，连跌第五日，交易商称，受累于技术性卖盘，以及全球小麦库存不断增加。
CBOT-9月小麦合约 早盘上扬，但未能守住位于20日移动均线切入位5.38-1/4美元的支撑位，之后转升为跌，该合约收跌10美分，报每蒲式耳5.28美元。
市场仍在消化农业部8月供需报告，报告中政府上调美国2014/15年小麦产量预估和全球结转库存预估。
在周度出口销售报告周四公布前，分析师预计报告将显示，上周出口销售2014/15年美国小麦45-65万吨。
今日CBOT小麦期货成交量预计为145,744口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。