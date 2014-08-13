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市场报道 | 2014年 8月 14日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌第五日，因技术性卖盘和全球供应增加

路透8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，连跌第五日，交易商称，受累于技术性卖盘，以及全球小麦库存不断增加。

CBOT-9月小麦合约 早盘上扬，但未能守住位于20日移动均线切入位5.38-1/4美元的支撑位，之后转升为跌，该合约收跌10美分，报每蒲式耳5.28美元。

市场仍在消化农业部8月供需报告，报告中政府上调美国2014/15年小麦产量预估和全球结转库存预估。

在周度出口销售报告周四公布前，分析师预计报告将显示，上周出口销售2014/15年美国小麦45-65万吨。

今日CBOT小麦期货成交量预计为145,744口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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