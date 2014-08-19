芝加哥期市：小麦期货收涨，因空头回补和对乌克兰供应的忧虑

路透8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因对乌克兰制粉小麦供应的担忧引发一波空头回补。

乌克兰总理亚采纽克的发言人表示，东部两个受武装冲突影响的地区的谷物产量将减少15%。

另外，咨询公司APK-Inform的一份报告显示，乌克兰面粉生产商要求政府暂停制粉级小麦出口，直到获得更多有关该国小麦库存的信息。这进一步支撑小麦期价。

美国农业部称，上周美国春麦收割率为17%，高于之前一周的6%，但低于33%的五年均值。农业部称，美国春麦的优良率为68%，低于之前一周的70%。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.46美元，升3-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,669口。(完)

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