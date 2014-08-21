芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于技术性买盘和加拿大产量预期

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，交易商称，受助于技术性买盘，以及加拿大小麦产量预估低于预期。
加拿大统计局预计，该国各类小麦产量为2,770万吨，较2013年下降26%，且低于分析师的平均预估2,850万吨。
观察员称，今夏欧盟小麦将丰产，但降雨损及小麦质量，将导致出口供应减少，甚至可能导致一些传统的小麦出口国出现进口需求。
美国出口销售数据令人失望限制小麦期价涨幅。农业部报告称，上周出口销售美国小麦20.92万吨，低于35-50万吨的市场预估区间。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.46-1/4美元，升6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为98,366口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。