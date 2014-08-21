版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于技术性买盘和加拿大产量预期

路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，交易商称，受助于技术性买盘，以及加拿大小麦产量预估低于预期。

加拿大统计局预计，该国各类小麦产量为2,770万吨，较2013年下降26%，且低于分析师的平均预估2,850万吨。

观察员称，今夏欧盟小麦将丰产，但降雨损及小麦质量，将导致出口供应减少，甚至可能导致一些传统的小麦出口国出现进口需求。

美国出口销售数据令人失望限制小麦期价涨幅。农业部报告称，上周出口销售美国小麦20.92万吨，低于35-50万吨的市场预估区间。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.46-1/4美元，升6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为98,366口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐