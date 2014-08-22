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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因乌克兰冲突及美国大平原北部降雨过度

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称因担心乌克兰紧张局势升级及美国大平原北部春麦种植带过度降雨。

收盘前市场缩减涨幅，因交易商在周末前获利了结。

美国白宫谴责俄罗斯救援车队进入乌克兰，称俄罗斯应撤出，否则将面临进一步经济制裁。乌克兰为主要谷物出口国。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.52美元，升5-3/4美分。本周9月小麦基本持平。

今日CBOT小麦期货预估成交量为132,744口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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