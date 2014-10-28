芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于技术性买盘和担忧黑海产量

路透10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连涨第二日，交易商称，受助于技术性买盘和担忧俄罗斯和乌克兰新作冬麦发芽受到影响。

专家称，11月天气转暖对2015年黑海地区谷物产量至关重要，之前因缺少降水和提前降温导致作物生长受到影响。

荷兰合作银行将澳洲小麦产量预估从之前的2,350万吨下调至2,330万吨，引发对该国产量的担忧，这也支撑小麦价格。

交易商称，商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。不过，近几日市场未平仓合约总量增加，可能暗示有新多头入市。

美国农业部称，最近一周美国冬麦种植率为84%，与五年均值一致，但伊利诺伊州和密苏里州的小麦播种和发芽滞后。

农业部还在首份新作生长报告中称，最近一周小麦生长优良率为59%，上年同期为61%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.30-3/4美元，升8美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为71,386口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)