芝加哥期市：CBOT小麦期货触及七周高位，受玉米和大豆期货升势带动

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三升至七周高位，连升第三日，交易商称受大豆和玉米期货大涨带动。
对全球小麦供应收紧的担忧也带来进一步支撑。俄罗斯寒冷天气令2015年度作物提前休眠，而澳洲南部的燥热天气令出苗较晚的小麦承压。
咨询公司IKAR表示，由于天气状况不利，俄罗斯可能预计2015年小麦产量减少。产量可能降至4,650万吨，今年预计为5,850万吨。
12月小麦期货一度升至9月5日来最高的5.40-1/2美元，结算价报5.38-1/4美元，升7-1/2美分。
分析师预计美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售小麦37.5万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为78,292口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。