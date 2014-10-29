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市场报道 | 2014年 10月 30日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及七周高位，受玉米和大豆期货升势带动

路透10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三升至七周高位，连升第三日，交易商称受大豆和玉米期货大涨带动。

对全球小麦供应收紧的担忧也带来进一步支撑。俄罗斯寒冷天气令2015年度作物提前休眠，而澳洲南部的燥热天气令出苗较晚的小麦承压。

咨询公司IKAR表示，由于天气状况不利，俄罗斯可能预计2015年小麦产量减少。产量可能降至4,650万吨，今年预计为5,850万吨。

12月小麦期货一度升至9月5日来最高的5.40-1/2美元，结算价报5.38-1/4美元，升7-1/2美分。

分析师预计美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售小麦37.5万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,292口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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