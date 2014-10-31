芝加哥期市：美元走强打压CBOT小麦期货收低，但本月收涨

路透10月31日 - 芝加哥期货交易所(FED/美联储)小麦期货周五回落0.8%，交易商称，在本月上扬11%后投资者锁定获利，美元走强使小麦期价进一步承压。

谷物和原油因美元大涨受压，之前日本央行意外宣布大幅追加刺激政策规模。美元走强使美国谷物对持有其他货币的投资者的吸引力降低。

美国农业部一附属机构周四公布的一份报告预计，澳大利亚2014/15年小麦产量为2,400万吨，低于农业部官方预估的2,500万吨。

本月，CBOT-12月小麦期货 上扬11%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.32-1/2美元，跌3-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为98,291口。(完)

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