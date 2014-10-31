芝加哥期市：美元走强打压CBOT小麦期货收低，但本月收涨

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透10月31日 - 芝加哥期货交易所(FED/美联储)小麦期货周五回落0.8%，交易商称，在本月上扬11%后投资者锁定获利，美元走强使小麦期价进一步承压。
谷物和原油因美元大涨受压，之前日本央行意外宣布大幅追加刺激政策规模。美元走强使美国谷物对持有其他货币的投资者的吸引力降低。
美国农业部一附属机构周四公布的一份报告预计，澳大利亚2014/15年小麦产量为2,400万吨，低于农业部官方预估的2,500万吨。
本月，CBOT-12月小麦期货 上扬11%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.32-1/2美元，跌3-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为98,291口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。