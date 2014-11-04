芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，受累于技术性卖盘和玉米大豆跌势

路透11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌1.4%，交易商称，受累于技术性卖盘和玉米、大豆市场走低造成的连带影响。

Informa Economics下调澳大利亚2014-15年小麦产量预估至2,200 万吨，较上月低1.9%，因10月天气干燥。

美国农业部称，最近一周美国冬麦种植率为90%，与89%的五年均值基本一致，但伊利诺伊州和密苏里州仍存在播种延迟的情况。