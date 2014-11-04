芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，受累于技术性卖盘和玉米大豆跌势

投行观点：Anthem Inc目标价由169上调至197美元，评级为表现与大盘一致--巴克莱
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
路透11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌1.4%，交易商称，受累于技术性卖盘和玉米、大豆市场走低造成的连带影响。
CBOT-12月小麦期货 处于周一的交易区间内，整日交投清淡。
商品基金持有大量净空头头寸，以及部分市场人士担忧全球高品质制粉小麦供应吃紧，市场因此受到支撑。
Informa Economics下调澳大利亚2014-15年小麦产量预估至2,200 万吨，较上月低1.9%，因10月天气干燥。
美国农业部称，最近一周美国冬麦种植率为90%，与89%的五年均值基本一致，但伊利诺伊州和密苏里州仍存在播种延迟的情况。
农业部数据还显示，最近一周冬麦生长优良率为59%，与之前一周持平。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.30-1/2美元，跌7-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为74,219口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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