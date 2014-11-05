芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压及出口竞争压力

路透11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，在过去五个交易日内有四日下滑，交易商称因受技术性卖盘和出口竞争打压。

在美国公布了强劲的民间就业数据以及共和党在期中选举中掌握了参议院的控制权后，美元兑日圆升至七年高位，令小麦期货盘初走软。