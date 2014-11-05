芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压及出口竞争压力

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，在过去五个交易日内有四日下滑，交易商称因受技术性卖盘和出口竞争打压。
交易商表示，他们出脱作多小麦/作空玉米的仓位，给市场带来进一步压力。
在美国公布了强劲的民间就业数据以及共和党在期中选举中掌握了参议院的控制权后，美元兑日圆升至七年高位，令小麦期货盘初走软。
埃及主要谷物采购机构标购买入23.5万吨法国和乌克兰小麦，12月11-20日出运，没有美国小麦投标。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.24-3/4美元，跌5-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为103,946口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。