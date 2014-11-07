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市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 05:47 BJT

芝加哥期市：出口疲弱拖累小麦期货走低，本周为9月以来首周收跌

路透11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第四日，交易商称，受累于出口需求疲弱，和来自全球其他供应国的竞争激烈。

近期美元走强加重了小麦期价面临的压力，不过美元在上扬数月后投资者锁定获利，使美元小幅回落。

在下周一美国农业部公布月度供需报告前，投资者结清头寸。分析师预计，农业部将在报告中上调美国玉米和大豆产量，以及2014/15年小麦结转库存预估。

本周，CBOT-12月小麦期货 跌18美分，或3.4%，为9月底以来首周收跌。

周五为为期五日的“高盛展期”期的第一天，在此期间，S&P GSCI基金将把多头头寸从12月合约展期至远期合约。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.14-1/2美元，跌5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,891口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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