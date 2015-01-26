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市场报道 | 2015年 1月 27日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收在日低附近，因预期天气状况有利作物生长

路透芝加哥1月26日 - 美国小麦期货周一劲挫2%，至近11周低位，交
易商称，受累于预期主要种植区天气状况良好，有利作物生长，以及出口
需求不旺。
    
    预报称，美国主要硬红冬麦种植区大平原南部将降阵雨，有助于提升
土壤湿度。
    
    美国中西部的降雪将保护软红冬麦不受冰冻天气的损害。
    
    CBOT近月软红冬麦合约 在触及去年11月11日以来最低5.19-1/4
美元后反弹。 
    
    CBOT软红冬麦收在日低附近。
    
    美国农业部周一上午报告称，最近一周出口检验美国小麦26.3035万
吨，接近25-40万吨的市场预估区间的低端。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.20-1/2美元，跌9-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为88,003口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 母红; 审校 李军)
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