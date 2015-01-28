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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第六日，因技术性卖盘及全球供应充裕

路透芝加哥1月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连
跌第六个月交易日，触及三个月最低，交易商称因技术性卖盘及全球供应
充裕，且玉米美国大平原有雨。
    
    美元走强也令卖压加重，美国谷物在全球市场的吸引力降低。
    
    预报美国大平原南部小麦种植带本周末将迎来对作物有利的降雨和降
雪。
        
    CBOT-3月小麦期货 跌至10月中来最低的5.03美元，接近心理支
持位5美元。结算价报5.05-1/4美元，跌13-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为140,602口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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