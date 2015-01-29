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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货在连跌六日后反弹，因技术性买盘和出口数据强于预期

路透芝加哥1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四上
扬，在连跌六日后反弹，交易商称，受助于技术性买盘和上周美国出口数
据强于预期。
    
    今日涨幅不大，且交投震荡，盘中多次走低。不过，CBOT-3月小麦合
约 守在5美元心理支撑位之上，收报每蒲式耳5.07-3/4美元，日内上
涨2-1/2美分。
    
    美国农业部报告，截至1月22日当周出口销售美国小麦54.44万吨，高
于市场预期。销售硬红冬麦19.24万吨，为四个月来最高水平。

    预报称，直至本周，美国大平原和中西部小麦种植带将迎来对作物有
利的降雨和降雪。下周将有一股冷空气入侵，会给中西部作物构成威胁。
    今日CBOT小麦期货预估成交量为130,083口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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