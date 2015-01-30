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市场报道 | 2015年 1月 31日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，创2011年9月来最大月度跌幅

路透芝加哥1月30日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下
滑，三个月来首次跌穿5美元，交易商称因全球供应充裕的情况下，月底
出现基金卖盘。
    
    美元上涨令卖压加重，这令美国供应在全球市场的吸引力降低。
    
    本月CBOT近月小麦合约 大跌87美分，或14.7%，创2011年9月来
最大月度跌幅。
        
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.02-3/4美元，跌5美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为110,832口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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