芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，创2011年9月来最大月度跌幅

路透芝加哥1月30日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下 滑，三个月来首次跌穿5美元，交易商称因全球供应充裕的情况下，月底 出现基金卖盘。 美元上涨令卖压加重，这令美国供应在全球市场的吸引力降低。 本月CBOT近月小麦合约 大跌87美分，或14.7%，创2011年9月来 最大月度跌幅。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.02-3/4美元，跌5美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为110,832口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)