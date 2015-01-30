芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，创2011年9月来最大月度跌幅

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透芝加哥1月30日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下 滑，三个月来首次跌穿5美元，交易商称因全球供应充裕的情况下，月底 出现基金卖盘。 美元上涨令卖压加重，这令美国供应在全球市场的吸引力降低。 本月CBOT近月小麦合约 大跌87美分，或14.7%，创2011年9月来 最大月度跌幅。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.02-3/4美元，跌5美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为110,832口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。