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市场报道 | 2015年 2月 10日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货受技术性买盘推动连涨第三日，近月3月合约领涨

路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连涨第
三日，近月3月合约领涨，交易商称，受助于包括基金带动的空头回补在
内的技术性买盘。
    
    现货月3月合约 涨幅大于远月合约，受助于套利交易，因预期在
2月27日开始进入交割期后，该合约没有交割。
    
    另一个支撑市场的因素是，市场预期埃及国有谷物买家不及可能寻求
购买美国小麦，以使用美股提供的1亿美元的信贷额度。不过，部分交易
商对美国小麦与其他国家的小麦相比是否有竞争力存疑。
    
    分析师预计，在周二公布的月度供需报告中，美国农业部只会小幅调
整2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。

    美国商品交易委员会周五公布的一周头寸数据显示，截至2月3日当周
，大型投机客的小麦净空头头寸增加33%，至54,515口。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.29-3/4美元，升2-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为144,200口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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