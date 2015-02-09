芝加哥期市：小麦期货受技术性买盘推动连涨第三日，近月3月合约领涨

路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连涨第
三日，近月3月合约领涨，交易商称，受助于包括基金带动的空头回补在
内的技术性买盘。
现货月3月合约 涨幅大于远月合约，受助于套利交易，因预期在
2月27日开始进入交割期后，该合约没有交割。
另一个支撑市场的因素是，市场预期埃及国有谷物买家不及可能寻求
购买美国小麦，以使用美股提供的1亿美元的信贷额度。不过，部分交易
商对美国小麦与其他国家的小麦相比是否有竞争力存疑。
分析师预计，在周二公布的月度供需报告中，美国农业部只会小幅调
整2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。
美国商品交易委员会周五公布的一周头寸数据显示，截至2月3日当周
，大型投机客的小麦净空头头寸增加33%，至54,515口。
CBOT-3月小麦期货 结算价报5.29-3/4美元，升2-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为144,200口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)