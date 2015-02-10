芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因农业部上调全球和美国库存预估

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌1. 5%，经纪商称，之前美国农业部上调美国和全球小麦结转库存预估至高于 市场预估的水平。 美国农业部在周二公布的月度供需报告中将2014/15年全球小麦结转 库存预估上调至1.9785亿吨，高于市场预估区间，且如果成真将为四年高 位。 农业部还将2014/15年全球小麦产量预估上调至7.25亿吨的纪录高位 。 美国农业部将2014/15年美国小麦结转库存预估从1月时的6.87亿蒲式 耳上调6.92亿蒲式耳。 另外，澳大利亚农业与资源经济和科学局将该国2014/15年小麦产量 预估从12月时的2,322万吨上调至2,361万吨。这也对市场不利。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.21-3/4美元，跌8美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为171,162口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)