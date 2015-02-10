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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因农业部上调全球和美国库存预估

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌1.
5%，经纪商称，之前美国农业部上调美国和全球小麦结转库存预估至高于
市场预估的水平。

    美国农业部在周二公布的月度供需报告中将2014/15年全球小麦结转
库存预估上调至1.9785亿吨，高于市场预估区间，且如果成真将为四年高
位。
    
    农业部还将2014/15年全球小麦产量预估上调至7.25亿吨的纪录高位
。
    
    美国农业部将2014/15年美国小麦结转库存预估从1月时的6.87亿蒲式
耳上调6.92亿蒲式耳。
    
    另外，澳大利亚农业与资源经济和科学局将该国2014/15年小麦产量
预估从12月时的2,322万吨上调至2,361万吨。这也对市场不利。
      
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.21-3/4美元，跌8美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为171,162口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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