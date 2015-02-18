芝加哥期市：CBOT小麦下滑，此前埃及取消订单

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透芝加哥2月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫逾1%，交易商称因此前埃及取消进口美国小麦的计划。
埃及国有谷物采购机构取消了购买美国小麦的订单，因价格过高。
此举凸显美国小麦在出口市场同其他国家供应相比不具竞争力。
对美国中西部低于零度的气温可能会影响冬眠作物的担忧限制了今日的跌幅。
CBOT-3月小麦 收报5.28美元，跌6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货成交量预计为151,058口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)