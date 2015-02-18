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市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下滑，此前埃及取消订单

路透芝加哥2月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫逾1%，交易商称因此前埃及取消进口美国小麦的计划。

埃及国有谷物采购机构取消了购买美国小麦的订单，因价格过高。

此举凸显美国小麦在出口市场同其他国家供应相比不具竞争力。

对美国中西部低于零度的气温可能会影响冬眠作物的担忧限制了今日的跌幅。

CBOT-3月小麦 收报5.28美元，跌6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货成交量预计为151,058口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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