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市场报道 | 2015年 2月 21日 星期六 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大跌，因出口前景黯淡

路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五急跌3.
3%，至2月5日以来最低，交易商称，因美国供应出口需求疲弱打压小麦期
价。
    
    “小麦收在日低附近，对下周的交易而言是利空信号。”

    本周，CBOT近月软红冬麦合约 下跌4.3%。 
    
    美国农业部周五上午表示，上周出口销售小麦30.54万吨，接近30-50
万吨的市场预期的低端。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.10-1/4美元，大跌17-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为174,510口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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