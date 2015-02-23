芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至近三周低点，因全球供应充裕

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至近 三周低点，因全球库存充裕，且在美元走强的情况下对美国供应的需求迟 滞。 CBOT-3月软红冬麦合约 跌至2月3日来最低的5.03-1/2美元，之 后缩减跌幅，结算价报5.05-3/4美元，跌4-1/2美分。 本周美国中西部天气寒冷，可能令部分没有积雪覆盖的地区作物受损 ，这支撑了CBOT小麦期货。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦501,548吨，高于预估 区间30-40万吨。 周五为CBOT-3月小麦期货的首个交割通知日。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,634口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)