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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至近三周低点，因全球供应充裕

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至近
三周低点，因全球库存充裕，且在美元走强的情况下对美国供应的需求迟
滞。
    
    CBOT-3月软红冬麦合约 跌至2月3日来最低的5.03-1/2美元，之
后缩减跌幅，结算价报5.05-3/4美元，跌4-1/2美分。
    
    本周美国中西部天气寒冷，可能令部分没有积雪覆盖的地区作物受损
，这支撑了CBOT小麦期货。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦501,548吨，高于预估
区间30-40万吨。
    
    周五为CBOT-3月小麦期货的首个交割通知日。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为128,634口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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