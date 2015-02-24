芝加哥期市：小麦期货收盘持稳，尽管埃及购买美国小麦

路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘持 平，交易商称，因全球供应充裕，且出口市场竞争激烈，抵消了埃及购买 美国小麦带来的提振。 埃及商品供应总局(GASC)购买29万吨美国硬红冬麦，4月15-25日到港 。 小麦涨幅受限，因市场认为，相对于其他产地的小麦，美国小麦价格 仍然过高，且埃及购买更多美国小麦的可能性不大。 本周美国中西部的严寒天气可能导致部分没有积雪覆盖的冬麦遭受冰 冻损害，但预计大平原和中西部从本周末开始将迎来对作物生长有利的降 雪。 周五是CBOT-3月小麦期货的首个交割通知日。 CBOT-3月小麦期货 结算价持平在5.05-3/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为97,154口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)