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市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：空头回补和天气忧虑推动小麦期货上扬，本月收涨

路透芝加哥2月27日 - 美国小麦期货周五上扬，芝加哥期货交易所(C
BOT)小麦期货领涨，交易商称，受助于月底的空头回补，以及担忧寒冷天
气将损害小麦作物。

    今日为CBOT-3月合约的首个交割通知日，没有合约交割，这也扶助支
撑玉米期价。
    
    周五早间天气寒冷，可能导致内布拉斯加和堪萨斯州中部部分没有积
雪覆盖的小麦作物被冻死。不过，下周将迎来两场雪暴，将带来对冬眠作
物带有利的湿度。
    
    本月，CBOT-3月小麦合约 上扬14-3/4美分，或2.9%。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.17-1/2美元，升14-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为97,516口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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