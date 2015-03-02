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市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因出口需求疲弱和美元走强

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，
从一周高位回落，交易商称，因出口需求疲弱，以及美元走强削弱了美国
小麦在出口市场的竞争力。

    美元指数 触及11年高位，因预期美国联邦储备理事会(FED/美
联储)可能在今年晚些时候升息。
    
    美国农业部报告，上周出口检验美国小麦45.0093万吨，与市场预估
一致。
    
    CBOT-3月小麦合约 没有交割，这扶助支撑该合约价格。
    
    交易商等待美国农业部公布主要冬麦种植州的月度产量报告，以判断
2月寒冷天气对作物造成的影响。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.00美元，跌13美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为86,485口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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