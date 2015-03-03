版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 05:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货收高，受助于技术性买盘

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，
从早盘跌势中反弹，交易商称，受助于技术性买盘和明尼阿波利斯谷物交
易所(MGE)春麦走强。

    商品基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，为市场出现一波空头回补
敞开大门。CBOT近月小麦期货 上周跌至四个半月低位。
    
    2月堪萨斯州和伊利诺伊州冬麦生长状况有所恶化，但德州和俄克拉
荷马州小麦的生长状况略有改善。

    CBOT报告，无3月软红冬麦交割。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.06美元，升6美分。
  
    今日CBOT玉米期货成交量预计为87,433口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐