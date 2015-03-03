芝加哥期市：小麦期货收高，受助于技术性买盘

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨， 从早盘跌势中反弹，交易商称，受助于技术性买盘和明尼阿波利斯谷物交 易所(MGE)春麦走强。 商品基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，为市场出现一波空头回补 敞开大门。CBOT近月小麦期货 上周跌至四个半月低位。 2月堪萨斯州和伊利诺伊州冬麦生长状况有所恶化，但德州和俄克拉 荷马州小麦的生长状况略有改善。 CBOT报告，无3月软红冬麦交割。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.06美元，升6美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为87,433口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)