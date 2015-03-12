版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 05:14 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货延续涨势，受助于技术性买盘和美国天气干燥

路透芝加哥3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连升第
五日，为11月以来最长升势，受助于技术性买盘，以及担忧美国大平原部
分地区天气干燥，可能导致收成减少。
    
    随着冬麦结束冬眠，美国周度干旱监测报告显示，俄克拉荷马州70%
的地区，堪萨斯州45%的地区的天气被定界定为“适度干旱”，
    
    基金持有大量CBOT小麦净空头，使市场可能出现空头回补。
    
    CBOT-5月小麦合约 升穿位于5.06美元附近的20日移动均线的阻
力位后，技术性买盘增加。

    美国农业部报告，上周出口销售2014/15年美国小麦44.52万吨，销售
2015/16年小麦4.8万吨。
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.07-1/4美元，升8-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为119,325口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐