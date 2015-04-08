芝加哥期市：小麦期货涨跌互现，在供需报告公布前走势震荡

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨 跌互现，走势震荡，交易商称，受累于农业部月度供需报告周四公布前的 技术性交投。 全球供应充裕和对美国小麦的出口需求疲弱所带来的压力抵消了基金 回补空头给市场带来的提振。 在农业部月度供需报告周四公布前，分析师的平均预期为，2014/15 年美国小麦期末库存为6.92亿蒲式耳，与农业部的3月预估6.91亿蒲式耳 基本一致。 CBOT-5月小麦期货 结算价报5.26-1/4美元，升1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为178,527口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)