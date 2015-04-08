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市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货涨跌互现，在供需报告公布前走势震荡

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨
跌互现，走势震荡，交易商称，受累于农业部月度供需报告周四公布前的
技术性交投。
    
    全球供应充裕和对美国小麦的出口需求疲弱所带来的压力抵消了基金
回补空头给市场带来的提振。

    在农业部月度供需报告周四公布前，分析师的平均预期为，2014/15
年美国小麦期末库存为6.92亿蒲式耳，与农业部的3月预估6.91亿蒲式耳
基本一致。

    CBOT-5月小麦期货 结算价报5.26-1/4美元，升1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为178,527口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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