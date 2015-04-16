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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 06:34 BJT

重发-芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动收高

(重发以删除赘字)
    路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨，
交易商称因技术性买盘。
    
    CBOT小麦市场也出现多头套利交易，有投资人买入5月合约，卖出远
月合约，因对2015年软红小麦收成质量不确定，投资人预期在5月合约即
将到来的交割期内不会有交割。
    
    美国农业部报告，最近一周出口销售2014/15年度美国小麦4.79万吨
，为年度低点，2015/16年度小麦出口销售11.25万吨。
    
    Consultancy Strategie Grains将2014/15年度欧盟软麦出口预估上
调210万吨，至创纪录的3,200万吨，因需求强劲。
            
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.94-1/2美元，升3-3/4美分。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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