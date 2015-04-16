重发-芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动收高

(重发以删除赘字) 路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨， 交易商称因技术性买盘。 CBOT小麦市场也出现多头套利交易，有投资人买入5月合约，卖出远 月合约，因对2015年软红小麦收成质量不确定，投资人预期在5月合约即 将到来的交割期内不会有交割。 美国农业部报告，最近一周出口销售2014/15年度美国小麦4.79万吨 ，为年度低点，2015/16年度小麦出口销售11.25万吨。 Consultancy Strategie Grains将2014/15年度欧盟软麦出口预估上 调210万吨，至创纪录的3,200万吨，因需求强劲。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.94-1/2美元，升3-3/4美分。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)