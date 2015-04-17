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市场报道 | 2015年 4月 18日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货收盘涨跌互现，CBOT现货月小麦期货本周回落6%

路透芝加哥4月17日 - 美国小麦期货周五收盘涨跌互现，现货月CBOT
小麦期货 收盘基本持平，因空头回补被全球供应充裕和美国大平原
降雨带来的压力所抵消。
    
    美国大平原迎来降雨，缓解了旱情，且预计本周末将有更多降雨。但
此次降雨已在市场预料之中，已经被消化。
    
    美国小麦出口需求不振继续拖累价格。
    
    本周，CBOT-5月小麦期货 跌32美分，或约6%，连跌第二周。 

    CBOT-5月小麦期货 持平，结算价报4.94-1/2美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为129,338口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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