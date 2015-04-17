芝加哥期市：小麦期货收盘涨跌互现，CBOT现货月小麦期货本周回落6%

路透芝加哥4月17日 - 美国小麦期货周五收盘涨跌互现，现货月CBOT 小麦期货 收盘基本持平，因空头回补被全球供应充裕和美国大平原 降雨带来的压力所抵消。 美国大平原迎来降雨，缓解了旱情，且预计本周末将有更多降雨。但 此次降雨已在市场预料之中，已经被消化。 美国小麦出口需求不振继续拖累价格。 本周，CBOT-5月小麦期货 跌32美分，或约6%，连跌第二周。 CBOT-5月小麦期货 持平，结算价报4.94-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为129,338口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)