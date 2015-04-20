芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及空头回补

路透芝加哥4月20日 - 美国CBOT小麦期货周一收高，交易商称主要因 包括空头回补在内的技术性因素，但出口需求不振等疲弱基本面限制了升 幅。 空头套利交易令5月小麦期货涨幅不及远月合约。 路透调查的分析师预计周一稍晚美国农业部将公布，美国冬麦的优良 率为44%，之前一周为42%。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦564,502吨，高于市场 预估的32.5-45万吨。 CBOT-5月小麦期货 收高4-1/4美分，结算价报4.98-3/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,236口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)