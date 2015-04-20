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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘及空头回补

路透芝加哥4月20日 - 美国CBOT小麦期货周一收高，交易商称主要因
包括空头回补在内的技术性因素，但出口需求不振等疲弱基本面限制了升
幅。
    
    空头套利交易令5月小麦期货涨幅不及远月合约。
    
    路透调查的分析师预计周一稍晚美国农业部将公布，美国冬麦的优良
率为44%，之前一周为42%。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦564,502吨，高于市场
预估的32.5-45万吨。
    
    CBOT-5月小麦期货 收高4-1/4美分，结算价报4.98-3/4美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为139,236口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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