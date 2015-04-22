芝加哥期市：小麦期货收跌，成交清淡

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低， 成交清淡，交易商称，由于缺乏支撑性的基本面消息，市场受技术因素左 右。 两个CBOT近月小麦合约处于昨日的区间内。CBOT-5月合约 在5美 元上下游走。 相对来自黑海地区更低廉的供应，美国小麦在全球市场缺乏竞争力， 该因素继续打压小麦期价。 但基金已持有大规模CBOT小麦空头头寸，这扶助支撑市场。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.98-3/4美元，跌2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为90,910口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)