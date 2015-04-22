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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 05:04 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌，成交清淡

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，
成交清淡，交易商称，由于缺乏支撑性的基本面消息，市场受技术因素左
右。
    
    两个CBOT近月小麦合约处于昨日的区间内。CBOT-5月合约 在5美
元上下游走。
    
    相对来自黑海地区更低廉的供应，美国小麦在全球市场缺乏竞争力，
该因素继续打压小麦期价。
   
    但基金已持有大规模CBOT小麦空头头寸，这扶助支撑市场。

    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.98-3/4美元，跌2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为90,910口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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