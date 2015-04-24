芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至六周低点，因技术性卖盘

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五跌至六 周低点，交易商称因技术性卖盘及全球供应充裕。 玉米市场的颓势也令此间市场卖压加重。 全球供应充裕以及出口竞争激烈继续牵制市场。 5月小麦期货跌穿上周低点4.89美元后，技术性卖盘加速。 Commodity Weather Group表示，预报下周一美国大平原硬红冬麦种 植带南部将迎来对作物有利的降雨，可能令乾旱地区减少。 交易商也在关注本周美国大平原和中西部霜冻的影响，但预计不会造 成普遍的伤害。 CBOT-5月小麦期货 收低11-3/4美分，结算价报4.86美元。本周 下挫8-1/2美分，或1.7%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为119,484口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)