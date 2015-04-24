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市场报道 | 2015年 4月 25日 星期六 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至六周低点，因技术性卖盘

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五跌至六
周低点，交易商称因技术性卖盘及全球供应充裕。
    
    玉米市场的颓势也令此间市场卖压加重。
    
    全球供应充裕以及出口竞争激烈继续牵制市场。
    
    5月小麦期货跌穿上周低点4.89美元后，技术性卖盘加速。
    
    Commodity Weather Group表示，预报下周一美国大平原硬红冬麦种
植带南部将迎来对作物有利的降雨，可能令乾旱地区减少。
    
    交易商也在关注本周美国大平原和中西部霜冻的影响，但预计不会造
成普遍的伤害。
            
    CBOT-5月小麦期货 收低11-3/4美分，结算价报4.86美元。本周
下挫8-1/2美分，或1.7%。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为119,484口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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