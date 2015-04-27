芝加哥期市：小麦期货跌至六个半月低点，因出口竞争激烈及技术性卖压

路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至六 个半月低点，交易商称因全球出口竞争激烈、北半球作物生长条件改善以 及技术性卖压。 在近月小麦期货 跌穿3月低点4.81美元后，技术性卖盘加速，近 月合约跌向10月1日来最低价4.69-1/2美元。 在美国农业部周一稍晚发布作物生长报告前，分析师预计，美国冬麦 的优良率为43%，之前一周为42%。 分析师预计，美国农业部将报告美国春麦种植率为53%，之前一周为3 6%。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦543,929吨，高于市场 预估。 CBOT-5月小麦期货 收低15-3/4美分，结算价报4.70-1/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为126,640口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)