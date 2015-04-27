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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 04:56 BJT

芝加哥期市：小麦期货跌至六个半月低点，因出口竞争激烈及技术性卖压

路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至六
个半月低点，交易商称因全球出口竞争激烈、北半球作物生长条件改善以
及技术性卖压。
    
    在近月小麦期货 跌穿3月低点4.81美元后，技术性卖盘加速，近
月合约跌向10月1日来最低价4.69-1/2美元。
    
    在美国农业部周一稍晚发布作物生长报告前，分析师预计，美国冬麦
的优良率为43%，之前一周为42%。
    
    分析师预计，美国农业部将报告美国春麦种植率为53%，之前一周为3
6%。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦543,929吨，高于市场
预估。
            
    CBOT-5月小麦期货 收低15-3/4美分，结算价报4.70-1/4美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为126,640口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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