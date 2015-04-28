芝加哥期市：CBOT小麦期货在跌至多年低点后反弹

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高， 交易商称，在近月合约 跌至近五年低点后出现空头回补和终端用户 锁定价格买盘。 美国公布4月消费者信心指数意外下滑后，美元指数跌至八周低点， 也给市场带来一些支撑。 北半球许多地区本月迎来急需的降雨，且市场认为美国小麦在全球市 场仍没有竞争力，这一度给期价构成压力。 美国农业部周一晚公布，冬麦优良率为42%，持平于之前一周，分析 师原本预估会增加1-2个百分点。 美国农业部还公布，美国春麦种植率为55%，高于五年均值29%。 CBOT-5月小麦期货 收高1-1/4美分，结算价报4.71-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为142,784口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)