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市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货在跌至多年低点后反弹

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，
交易商称，在近月合约 跌至近五年低点后出现空头回补和终端用户
锁定价格买盘。
    
    美国公布4月消费者信心指数意外下滑后，美元指数跌至八周低点，
也给市场带来一些支撑。
    
    北半球许多地区本月迎来急需的降雨，且市场认为美国小麦在全球市
场仍没有竞争力，这一度给期价构成压力。
    
    美国农业部周一晚公布，冬麦优良率为42%，持平于之前一周，分析
师原本预估会增加1-2个百分点。
    
    美国农业部还公布，美国春麦种植率为55%，高于五年均值29%。
            
    CBOT-5月小麦期货 收高1-1/4美分，结算价报4.71-1/2美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为142,784口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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