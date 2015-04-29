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市场报道 | 2015年 4月 30日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货从多年低点反弹，美元走软提供支撑

路透芝加哥4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，
交易商称因在跌至2010年来最低水准后出现技术性反弹，且美元走软提供
了支撑。
    
    消息称俄罗斯可能在7月1日到期前提前取消小麦出口关税，这限制了
小麦的升幅。
    
    全球供应充裕以及北半球很多地区冬麦生长状况改善也牵制市况。
    
    在周四5月合约首个交割通知日前，市场预计交割量为0-400口。
            
    CBOT-5月小麦期货 收高5-3/4美分，结算价报4.77-1/4美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为99,532口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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