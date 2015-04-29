芝加哥期市：CBOT小麦期货从多年低点反弹，美元走软提供支撑

路透芝加哥4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高， 交易商称因在跌至2010年来最低水准后出现技术性反弹，且美元走软提供 了支撑。 消息称俄罗斯可能在7月1日到期前提前取消小麦出口关税，这限制了 小麦的升幅。 全球供应充裕以及北半球很多地区冬麦生长状况改善也牵制市况。 在周四5月合约首个交割通知日前，市场预计交割量为0-400口。 CBOT-5月小麦期货 收高5-3/4美分，结算价报4.77-1/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为99,532口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)