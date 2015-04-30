芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因出口需求疲弱

路透芝加哥4月30日 - 美国小麦期货周四走低，交易商称，因数据显 示出口需求疲弱，但小麦期价仍处于周二触及的多年低位之上。 美国农业部报告，截至4月23日当周，净取消2014/15年美国小麦订单 44.92万吨，其中部分订单转至2015/16年小麦，净销售2015/16年小麦85. 29万吨。 今日是5月小麦合约的首个交割日，有184口CBOT小麦合约交割，与市 场预期一致。 “由于美国小麦价格的竞争力非常低，人们对芝加哥、堪萨斯城和明 尼阿波利斯交易所的小麦合约进行交割，这表明不存在对现货月合约的出 口需求，”Futures International的分析师Terry Reilly表示。 交易商静待小麦质量委员会下周发布堪萨斯州年度作物巡查报告。 交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳4. 74美元。 4月，CBOT现货月小麦合约 下跌44-3/4美分，或8.7%，因北半球 种植条件改善，以及有迹象显示美国供应在全球市场不具竞争力。 今日CBOT小麦期货预估成交量为115,069口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)