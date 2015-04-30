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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因出口需求疲弱

路透芝加哥4月30日 - 美国小麦期货周四走低，交易商称，因数据显
示出口需求疲弱，但小麦期价仍处于周二触及的多年低位之上。
    
    美国农业部报告，截至4月23日当周，净取消2014/15年美国小麦订单
44.92万吨，其中部分订单转至2015/16年小麦，净销售2015/16年小麦85.
29万吨。
    
    今日是5月小麦合约的首个交割日，有184口CBOT小麦合约交割，与市
场预期一致。
    
    “由于美国小麦价格的竞争力非常低，人们对芝加哥、堪萨斯城和明
尼阿波利斯交易所的小麦合约进行交割，这表明不存在对现货月合约的出
口需求，”Futures International的分析师Terry Reilly表示。
    
    交易商静待小麦质量委员会下周发布堪萨斯州年度作物巡查报告。

    交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳4.
74美元。 
    
    4月，CBOT现货月小麦合约 下跌44-3/4美分，或8.7%，因北半球
种植条件改善，以及有迹象显示美国供应在全球市场不具竞争力。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为115,069口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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