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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因作物状况改善及预报降雨有利作物

路透芝加哥5月4日 - 美国小麦期货周一收低，交易商称因作物状况
改善，且预报美国大平原将有降雨，会有助于提升将进入成熟期的作物的
体质。
    
    交易商指出，空头回补和逢低承接限制了市场跌幅。
    
    美国农业部周一稍晚的报告预计将显示冬麦优良率升至43%，较之前
一周高一个百分点。
    
    交易商静待小麦质量委员会下周发布堪萨斯州年度作物巡查报告。
    
    美国小麦出口需求疲弱也令价格承压。美国农业部表示，周度出口检
验小麦32.593万吨，低于预估的40-60万吨，之前一周为543,929吨。
    
    交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 收低1-1/4美分，报每蒲式耳4.
72-3/4美元。 
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为64,696口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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