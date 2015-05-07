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市场报道 | 2015年 5月 8日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因遭遇获利了结

路透芝加哥5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下挫1.3%，在周三大涨后今日出现一波获利了结卖盘。

出口需求疲弱也令期价承压。

美元在周三大跌后反弹扶助市场确立利空基调。

指标7月软红冬麦期货 在五日移动均线切入位寻获支撑。

交易商在等待小麦质量委员会发布堪萨斯州年度作物巡查最终结果。

美国农业部周四早公布，周度旧作小麦出口为净-148,200吨，低于分析师预估区间，新作出口44.68万吨，符合预估。

CBOT-7月小麦合约 收低6-1/4美分，报每蒲式耳4.73美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为92,555口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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