芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因遭遇获利了结

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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路透芝加哥5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下挫1.3%，在周三大涨后今日出现一波获利了结卖盘。
出口需求疲弱也令期价承压。
美元在周三大跌后反弹扶助市场确立利空基调。
指标7月软红冬麦期货 在五日移动均线切入位寻获支撑。
交易商在等待小麦质量委员会发布堪萨斯州年度作物巡查最终结果。
美国农业部周四早公布，周度旧作小麦出口为净-148,200吨，低于分析师预估区间，新作出口44.68万吨，符合预估。
CBOT-7月小麦合约 收低6-1/4美分，报每蒲式耳4.73美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为92,555口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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