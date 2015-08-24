芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥期8月24日 - 美国小麦期货周一收涨，交易商称，因低吸买家在隔夜交易时段小麦期价走低后入市买入。

交易商还指出，在芝加哥期货交易所(CBOT)近月软红冬麦合约 触及8月12日以来最低后出现一波空头回，也扶助提振小麦价格。