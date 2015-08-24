芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于低吸买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥期8月24日 - 美国小麦期货周一收涨，交易商称，因低吸买家在隔夜交易时段小麦期价走低后入市买入。
美元走软也扶助支撑小麦期价。
交易商还指出，在芝加哥期货交易所(CBOT)近月软红冬麦合约 触及8月12日以来最低后出现一波空头回，也扶助提振小麦价格。
美国农业部称，最近一周出口检验美国小麦27.7992万吨，低于市场预期的37.5-52.5万吨。
CBOT-5月小麦期货 结算价报5.03-1/4美元，涨3-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为131,512口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。