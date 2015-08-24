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市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥期8月24日 - 美国小麦期货周一收涨，交易商称，因低吸买家在隔夜交易时段小麦期价走低后入市买入。

美元走软也扶助支撑小麦期价。

交易商还指出，在芝加哥期货交易所(CBOT)近月软红冬麦合约 触及8月12日以来最低后出现一波空头回，也扶助提振小麦价格。

美国农业部称，最近一周出口检验美国小麦27.7992万吨，低于市场预期的37.5-52.5万吨。

CBOT-5月小麦期货 结算价报5.03-1/4美元，涨3-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为131,512口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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