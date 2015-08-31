芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互现，但本月收跌3%

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘涨跌互现，交易商称，交投最活跃的12月合约 受尾盘一轮技术性买盘和原油等外围市场涨势带动上扬。

现货月9月小麦合约 涨幅最大。今日是9月合约的首个交割日，交割量在市场预期的310口区间内，但交割总量低于部分人士之前担忧的水平。

美国农业部收盘后公布最近一周作物生长报告，显示上周美国春麦收割完成率为88%，高于之前一周的75%，分析师预计为87%。

本月，CBOT现货月小麦期货 下跌16-3/4美分，或3.35%。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.82-1/2美元，5-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为2,050口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)