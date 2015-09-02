芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因技术性卖盘和出口竞争激烈

路透芝加哥9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走低，接近三个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘和对美国小麦的出口需求疲弱。

美元 走强削弱了美国小麦对持有其他货币的投资者的吸引力，进一步给小麦市场施压。

CBOT报告，有45口新CBOT小麦合约交割。

有消息称，阿尔及利亚在周二结束的一次标购中，以每吨195-196美元的成本加运费价购买了至少40万吨小麦。部分小麦可能来自法国，还有一些可能来自波罗的海国家。这凸显出小麦出口市场竞争激烈。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.79美元，跌7-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为142,661口。(完)

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