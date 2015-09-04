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市场报道 | 2015年 9月 5日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦从多年低点反弹，但本周跌幅达3%

路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周五
收盘上涨，在触及多年和合约低位后引发轻微技术性反弹，交易商在美国
长周末前斩平仓位。
    
    美元 下跌增强了美国小麦在全球市场上的竞争力，给小麦价格
提供支撑。
    
    CBOT-12月小麦期货 本周下跌3%，为连续第四周下跌，全球小麦
供应充足和出口竞争激烈拖累价格。
    
    美国市场下周一将因劳工节假期休市，CBOT将于下周二0000
GMT恢复交易。
    
    CBOT近月小麦合约 周五跌至4.55-1/2美元，为2010年6月以来现
货合约的最低位，之后走高，收于4.57-3/4美元，上涨1-1/4美分。
    
    法国农业部提高了该国2015年软麦产量预期至4,080万吨，8月份曾预
计为3,930万吨，为历史最高水平。
    
    行业内消息人士称，俄罗斯小麦出口近日再次活跃，因预计政府将削
减小麦出口税。
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为69,806口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 刘静；审校 母红)

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