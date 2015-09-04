芝加哥期市：CBOT小麦从多年低点反弹，但本周跌幅达3%

路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周五 收盘上涨，在触及多年和合约低位后引发轻微技术性反弹，交易商在美国 长周末前斩平仓位。 美元 下跌增强了美国小麦在全球市场上的竞争力，给小麦价格 提供支撑。 CBOT-12月小麦期货 本周下跌3%，为连续第四周下跌，全球小麦 供应充足和出口竞争激烈拖累价格。 美国市场下周一将因劳工节假期休市，CBOT将于下周二0000 GMT恢复交易。 CBOT近月小麦合约 周五跌至4.55-1/2美元，为2010年6月以来现 货合约的最低位，之后走高，收于4.57-3/4美元，上涨1-1/4美分。 法国农业部提高了该国2015年软麦产量预期至4,080万吨，8月份曾预 计为3,930万吨，为历史最高水平。 行业内消息人士称，俄罗斯小麦出口近日再次活跃，因预计政府将削 减小麦出口税。 今日CBOT小麦期货成交量预计为69,806口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)