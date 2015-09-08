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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 05:20 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，跌至数年低点后出现逢低承接买盘

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二上扬，交易商称在上周跌至数年低点后出现逢低承接买盘，加上投资人冒险意愿增强也提振全球股市上涨。

美元走软 带来支撑，令美国谷物在全球市场的竞争力增强。

但全球小麦供应充裕和出口竞争激烈仍是不利因素，限制了期价的升幅。

澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)将澳洲2015/16年度小麦产量预估上调至2,528.4万吨，较6月预估增加了7%。

俄罗斯农业咨询机构IKAR称，下调俄罗斯今年小麦产量预估，由6,180万吨降至6,060万吨。

CBOT近月小麦合约 结算价报每蒲式耳4.65-1/4美元，上涨7-1/2美分。

今日CBOT小麦期货成交量预计为74,760口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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