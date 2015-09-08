芝加哥期市：CBOT小麦收高，跌至数年低点后出现逢低承接买盘

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二上扬，交易商称在上周跌至数年低点后出现逢低承接买盘，加上投资人冒险意愿增强也提振全球股市上涨。

美元走软 带来支撑，令美国谷物在全球市场的竞争力增强。

但全球小麦供应充裕和出口竞争激烈仍是不利因素，限制了期价的升幅。