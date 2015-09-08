芝加哥期市：CBOT小麦收高，跌至数年低点后出现逢低承接买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二上扬，交易商称在上周跌至数年低点后出现逢低承接买盘，加上投资人冒险意愿增强也提振全球股市上涨。
美元走软 带来支撑，令美国谷物在全球市场的竞争力增强。
但全球小麦供应充裕和出口竞争激烈仍是不利因素，限制了期价的升幅。
澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)将澳洲2015/16年度小麦产量预估上调至2,528.4万吨，较6月预估增加了7%。
俄罗斯农业咨询机构IKAR称，下调俄罗斯今年小麦产量预估，由6,180万吨降至6,060万吨。
CBOT近月小麦合约 结算价报每蒲式耳4.65-1/4美元，上涨7-1/2美分。
今日CBOT小麦期货成交量预计为74,760口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。