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市场报道 | 2015年 9月 16日 星期三 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结收低

路透芝加哥9月15日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称因技术性卖盘拖累，在近月12月合约创下两周半高位后出现获利了结。

交易商将小麦期货过去三个交易日攀升部分归因于基金空头回补。

全球小麦市场基本面仍利空，全球产量创纪录令出口竞争愈发激烈。美国农业部上周预计2015/16年度全球小麦结转库存为2.266亿吨，将为历来最高。

美国大平原南部冬麦种植区天气有利令市场卖压加重。美国农业部周一收盘后公布，冬麦种植率为9%，同五年均值相若。春麦收割率为97%，高于五年均值86%。

CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳4.94-3/4美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货成交量预计为80,622口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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