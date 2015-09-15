芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结收低

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透芝加哥9月15日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称因技术性卖盘拖累，在近月12月合约创下两周半高位后出现获利了结。
交易商将小麦期货过去三个交易日攀升部分归因于基金空头回补。
全球小麦市场基本面仍利空，全球产量创纪录令出口竞争愈发激烈。美国农业部上周预计2015/16年度全球小麦结转库存为2.266亿吨，将为历来最高。
美国大平原南部冬麦种植区天气有利令市场卖压加重。美国农业部周一收盘后公布，冬麦种植率为9%，同五年均值相若。春麦收割率为97%，高于五年均值86%。
CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳4.94-3/4美元，跌6-1/2美分。
今日CBOT小麦期货成交量预计为80,622口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)