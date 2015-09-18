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市场报道 | 2015年 9月 19日 星期六 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因空头回补上涨，本周小幅攀升

路透芝加哥9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易商称，受包括基金空头回补在内的技术性买盘推动，此前小麦期货连续三个交易日下跌。

持有CBOT小麦净空头的商品基金进行了空头回补。

市场基本面仍然利空，美国农业部预计全球小麦产量和2015/16年结转库存创纪录。

小麦出口竞争异常激烈，埃及商品供应总局进行的一次标购吸引了来自黑海地区和法国的94.5万吨小麦竞标。美国小麦没有竞标。

标购结果在CBOT收盘时公布，埃及购买了来自乌克兰、俄罗斯和法国的23万吨小麦。

本周，美国CBOT-12月小麦期货上扬1-3/4美分。

CBOT-12月小麦期货 周五下跌2-1/2美分，收报每蒲式耳3.77-1/4美元。

今日CBOT小麦期货成交量预计为56,727口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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