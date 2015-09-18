芝加哥期市：CBOT小麦因空头回补上涨，本周小幅攀升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，交易商称，受包括基金空头回补在内的技术性买盘推动，此前小麦期货连续三个交易日下跌。
持有CBOT小麦净空头的商品基金进行了空头回补。
市场基本面仍然利空，美国农业部预计全球小麦产量和2015/16年结转库存创纪录。
小麦出口竞争异常激烈，埃及商品供应总局进行的一次标购吸引了来自黑海地区和法国的94.5万吨小麦竞标。美国小麦没有竞标。
标购结果在CBOT收盘时公布，埃及购买了来自乌克兰、俄罗斯和法国的23万吨小麦。
本周，美国CBOT-12月小麦期货上扬1-3/4美分。
CBOT-12月小麦期货 周五下跌2-1/2美分，收报每蒲式耳3.77-1/4美元。
今日CBOT小麦期货成交量预计为56,727口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。