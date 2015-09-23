芝加哥期市：CBOT小麦涨至近一个月高位，受空头回补和对天气担忧影响

路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘上扬，涨至接近一个月高位，交易商称，投资者对黑海地区和澳大利亚干旱天气的担忧引发了一轮空头回补。

CBOT-12月小麦期货 涨至每蒲式耳5.08-1/2美元，达到8月25日以来的最高位，之后涨幅缩小，收于每蒲式耳5.07-1/2美元。

该合约升穿每蒲式耳5美元阻力位，以及5.05美元的50日移动均线切入位。

周五是10月合约选择权的最后交易日，交易商注意到，少量未平仓合约看涨和看跌选择权执行价均在5美元，使其成为一个重要关口。

分析师和预测员称，干旱的天气将影响到乌克兰和俄罗斯2016年的谷物产量，这两个国家是黑海地区主要的小麦出口国，他们目前正在播种冬麦。

MDA Weather Services表示，澳大利亚产区的天气在过去几周愈发干旱，这可能成为威胁该国正处于生长期小麦的产量前景的一个因素。

今日CBOT小麦期货成交量预计为111,214口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)