芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动升至一个月高位，本周大涨4%

路透芝加哥9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，触及一个月高位，交易商称因技术性信号利多且基金带动空头回补。

对干燥天气可能威胁黑海地区冬麦产量以及澳洲作物生长的担忧给市场带来进一步支撑。

12月小麦期货 升穿位于5.02美元附近的50日移动均线的技术阻力位。

12月合约触及8月25日来最高的5.10-1/2美元，之后缩减涨幅，结算价报每蒲式耳5.07-3/4美元，升10-1/2美分。本周该合约升21美分或4.3%。