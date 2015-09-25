芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动升至一个月高位，本周大涨4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，触及一个月高位，交易商称因技术性信号利多且基金带动空头回补。
对干燥天气可能威胁黑海地区冬麦产量以及澳洲作物生长的担忧给市场带来进一步支撑。
12月小麦期货 升穿位于5.02美元附近的50日移动均线的技术阻力位。
12月合约触及8月25日来最高的5.10-1/2美元，之后缩减涨幅，结算价报每蒲式耳5.07-3/4美元，升10-1/2美分。本周该合约升21美分或4.3%。
今日CBOT小麦期货成交量预计为74,890口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。