芝加哥期市: CBOT小麦期货收高,受逢低吸纳买盘带动

路透12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,交易商 指因在下跌五个交易日后出现逢低吸纳买盘. 国际谷物协会周五表示,全球小麦和榖粒产量在2013/14年度预计将反 弹,令因美国和黑海地区乾旱造成的库存减少得以补充. 一农业气象学家周五表示,美国大平原硬红冬麦种植区多数地区预计 周五和周六将有小雨,但对缓解逾50年最严重旱情作用不大.World Weathe r Inc.气象专家Andy Karst称,"多数地区降雨量将为0.25至0.35英寸,雨 量最大地区是在东部,可能将有些帮助," Karst称,风暴系统将在周五稍晚至本周末为中西部带来降雨,雨量最 高为1英寸,降雨地区可能在密苏里州北部、爱荷华州、威斯康星州南部及 伊利诺伊北部的部分地区. CBOT-3月小麦合约主要支撑位在200日移动均线切入位8.08美元,九日 相对强弱指标(RSI)为25. CBOT-3月软红冬麦 收高5-1/2美分,报每蒲式耳8.14美元. 今日CBOT小麦预估成交量为61,945口.(完)