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市场报道 | 2012年 12月 15日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收高,受逢低吸纳买盘带动

路透12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,交易商
指因在下跌五个交易日后出现逢低吸纳买盘.
    
    国际谷物协会周五表示,全球小麦和榖粒产量在2013/14年度预计将反
弹,令因美国和黑海地区乾旱造成的库存减少得以补充.
    
    一农业气象学家周五表示,美国大平原硬红冬麦种植区多数地区预计
周五和周六将有小雨,但对缓解逾50年最严重旱情作用不大.World Weathe
r Inc.气象专家Andy Karst称,"多数地区降雨量将为0.25至0.35英寸,雨
量最大地区是在东部,可能将有些帮助,"
    
    Karst称,风暴系统将在周五稍晚至本周末为中西部带来降雨,雨量最
高为1英寸,降雨地区可能在密苏里州北部、爱荷华州、威斯康星州南部及
伊利诺伊北部的部分地区.
    
    CBOT-3月小麦合约主要支撑位在200日移动均线切入位8.08美元,九日
相对强弱指标(RSI)为25.

    CBOT-3月软红冬麦 收高5-1/2美分,报每蒲式耳8.14美元.
 
    今日CBOT小麦预估成交量为61,945口.(完)

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