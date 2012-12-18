《外汇专栏》日本大选结果或增强日圆走弱之势

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撰稿 Neal Kimberley 编译 侯向明

路透伦敦12月17日 - 日圆走软趋势有可能加剧,周日日本大选结果传递了一个清晰的信号,即新政府主张进一步大幅放松政策.

美元或因此在年底前升至85日圆,此处为当前200周移动均值.然后美元可能在2013年第一季进一步走高至90日圆.

所有在大选前推动日圆贸易加权指数跌向年内低点的理由还依然存在.

而日本大选所产生的中右翼政府具有促进经济活动的强烈政治目的,这也让日圆更加有理由走弱.

日本当选首相安倍晋三不失时机地向日本央行施压,希望其在12月19-20日的政策会议上放松货币政策.

"货币政策很少会成为大选的关注焦点,但公众强烈支持我们的观点.我希望日本央行考虑这一事实,"安倍周一说.

安倍在竞选中主张日本央行实行"无限量"的宽松货币政策,并承诺会大幅增加公共支出,而现在安倍在议会拥有的席位使他能够将这两件事进行到底.

安倍领导的自民党赢得众议院480个席位中的294个,其同盟公明党亦获得31个,这使得安倍领导的政府拥有绝对多数的优势.

在众议院拥有逾三分之二的多数席次,因此安倍内阁能够推动其立法计划,并有能力在参议院对多数事情施加影响.目前没有哪个党派在参议院占据多数.

日本央行可能不得不去适应新的政治格局.

周日大选后不久,安倍就提议恢复一个在2009年被取消的委员会,作为同央行总裁进行政策协调的渠道.

此外,由于日本央行现任总裁白川方明将于2013年4月任期届满,故安倍很快将与一位由其自己政府挑选的央行总裁共事.

不过,不排除大选后日圆反弹的可能性,因投资者在大选前累积了大量的日圆空头仓位,现在可能需要回补日圆.

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,最近一周日圆空头部位达到94,401口,创逾五年来最高水准,存在明显的获利回吐可能.

与此同时,投资者对日圆卖权的偏好亦触及十年来最高.这亦暗示日圆存在一定反弹空间.

若如此,周五纽约尾盘接近83.45的水准,或将是日圆反弹的第一道阻力.而在该水准下方,有传言称83.10-83.30日圆之间存在来自对冲基金和其他非日本投资者的大量美元买需.