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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 17:19 BJT

欧洲金融市场：德国ZEW景气数据公布后，，欧元及欧股应声下跌

路透伦敦7月16日 - 德国ZEW景气数据公布后，欧元 跌至1.3057美元，德债期货 上涨至盘中高点143.70，而泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 则扩大跌幅。 (完)

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