芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第二日，因美国播种放缓和技术因素

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连涨第 二日，呈横盘走势，交易商称，因美国玉米播种进度放缓，盖过了供应充 裕和田间状况总体良好等因素的拖累。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 盘中触及3.79美元的高位，跟 随大豆期货急升的势头，不过，这两种商品的收位均远低于日高。 美国南部部分地区降雨过度，导致田间作业放缓。不过降雨也补充了 土壤的水分，这对已播种的玉米作物至关重要。 在近期价格回落的过程中，玉米期货未平仓合约攀升至10个月最高水 平，表明投资者在建立新的空头头寸。 5月玉米合约 升2-1/2美分，报3.76美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为473,604口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)