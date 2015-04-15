芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第二日，因美国播种放缓和技术因素

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连涨第 二日，呈横盘走势，交易商称，因美国玉米播种进度放缓，盖过了供应充 裕和田间状况总体良好等因素的拖累。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 盘中触及3.79美元的高位，跟 随大豆期货急升的势头，不过，这两种商品的收位均远低于日高。 美国南部部分地区降雨过度，导致田间作业放缓。不过降雨也补充了 土壤的水分，这对已播种的玉米作物至关重要。 在近期价格回落的过程中，玉米期货未平仓合约攀升至10个月最高水 平，表明投资者在建立新的空头头寸。 5月玉米合约 升2-1/2美分，报3.76美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为473,604口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)