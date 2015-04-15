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市场报道 | 2015年 4月 16日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第二日，因美国播种放缓和技术因素

路透芝加哥4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连涨第
二日，呈横盘走势，交易商称，因美国玉米播种进度放缓，盖过了供应充
裕和田间状况总体良好等因素的拖累。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 盘中触及3.79美元的高位，跟
随大豆期货急升的势头，不过，这两种商品的收位均远低于日高。

    美国南部部分地区降雨过度，导致田间作业放缓。不过降雨也补充了
土壤的水分，这对已播种的玉米作物至关重要。
    
    在近期价格回落的过程中，玉米期货未平仓合约攀升至10个月最高水
平，表明投资者在建立新的空头头寸。
　　5月玉米合约 升2-1/2美分，报3.76美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为473,604口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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