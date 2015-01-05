版本:
中国
债券 | 2015年 1月 6日 星期二 00:02 BJT

南非汇市：兰特兑美元小跌，因市场预计美联储今年年中升息

路透约翰内斯堡1月5日 - 南非兰特兑美元周一下滑，因市场预计美国经济相对稳健，会令美联储在今年年中升息。

1452GMT，兰特兑美元 跌至11.7100，略低于上周五纽约汇市收盘的11.7105，但鉴于美元兑欧元大涨至九年高位，兰特仍易进一步大跌。

去年南非央行升息75个基点，至5.75%，分析师预计今年第三季南非将进一步升息，以便在美国如预期升息时保持与美元的息差。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐