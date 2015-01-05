南非汇市：兰特兑美元小跌，因市场预计美联储今年年中升息

标题新闻：德国财政部称没有准备希腊的债务减免措施，希腊全面实施改革计划后再评估是否需减免
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路透约翰内斯堡1月5日 - 南非兰特兑美元周一下滑，因市场预计美国经济相对稳健，会令美联储在今年年中升息。
1452GMT，兰特兑美元 跌至11.7100，略低于上周五纽约汇市收盘的11.7105，但鉴于美元兑欧元大涨至九年高位，兰特仍易进一步大跌。
去年南非央行升息75个基点，至5.75%，分析师预计今年第三季南非将进一步升息，以便在美国如预期升息时保持与美元的息差。(完)
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